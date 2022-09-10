مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا، بقلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر يناهز 96 عامًا، ما جعل الكثير يتسأل عن سر طول عمر الملكة إليزابيث و روتين حياتها، وقد تبن بالفعل أن هناك بعض الأسرار التي ساعدت الملكة إليزابيث الثانية على العيش لمدة 96 عامًا!.



ولم تكن الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا خدمة فحسب ، بل كانت أيضًا ثاني أطول ملوك في تاريخ البشرية بعد لويس الرابع عشر في فرنسا.

أسرار ساعدت الملكة إليزابيث الثانية في العيش لمدة 96 عامًا



كونها تبلغ من العمر قرنًا تقريبًا ، يتساءل الأشخاص عن سر طول عمرها ...

- روتين صارم

بحسب ما ورد ، اتبعت ملكة إنجلترا الراحلة روتينًا يوميًا صارمًا يبدأ بكوب من إيرل جراي في الساعة 7:30 صباحًا وينتهى في الساعة 11 مساءً بكتاب.

- النوم الكافي

النوم ضروري للغاية ، عندما يتعلق الأمر بالصحة وكان أحد أفضل الأسرار المحفوظة للملكة إليزابيث الثانية. وفقًا للتقارير ، كانت الملكة تنام الساعة 11 مساءً كل ليلة وتستيقظ في الساعة 7:30 صباحًا ، مما يضمن نومًا لمدة ثماني ساعات ونصف الساعة.

- حمية صحية

كانت الملكة تركز على الأكل الطازج والصحي، وفقًا للطاهي الملكي السابق ، دارين ، "بالنسبة للوجبة الأولى، أحبت طبق جلين إيجلز باتيه، وهو سمك السلمون المدخن والسلمون المرقط والماكريل، لقد كانت واحدة من مفضلاتها، استخدمنا مجموعة من الأطباق، خاصة الأطعمة البريطانية والفرنسية، وقمنا بطهي الكثير من الأطعمة الفرنسية التقليدية مثل سمك و السبانخ مع صلصة مورني. "

- شاي العصر أمر حتمي

عندما يتعلق الأمر بالملكة ، لم تفوتها أبدًا شاي العصر مع السندويشات والكعكات

- المشي السريع

كونها الملكة ، كانت الملكة تقف دائمًا على قدميها، كانت تمشي بريسك مع كلابها أو أثناء حضورها حدثًا جزءًا من روتينها اليومي.

- حياة هادفة

إلى جانب عيشها حياة صحية ، عاشت الملكة أيضًا حياة صحية وهادفة، منذ أن تم تتويجها ، قامت بجميع مسؤولياتها بكمال، ولهذا السبب حتى في الموت ، يبكي الكثيرون ويحتفلون بحياتها في نفس الوقت.

