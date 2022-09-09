طارق السيد: لو الأهلي بيلعب لن أشجعه.. ورد مفاجئ من علاء ميهوب|فيديو

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يشجع الأهلي في أي مباراة، ضد فريق خارج مصر.

وبسؤاله عن موقفه من تشجيع الأهلي لو كان المارد الأحمر مشاركة في بطولة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي، بدلا من الزمالك، أجاب خلال تصريحات لبرنامج “اللعيب” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”:" هكون صريح أوي يعني؟ لا".

وأضاف:" احترم الأهلي، هو صاحب تاريح ونادي وبطولات، الأهلي كيان كبيرة، قد تختلف العقلية، ولكن أرى الأمور من وجهة نظر أخرى، أنا بشجع الزمالك ومبعرفش أشجع أي فريق تاني".

ورد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق على رد طارق السيد، حيث قال:" الصراحة حلوة، أنا لا أحب أن أهاجم أي نادٍ آخر، دائما مع أحب أن أتحدث عن النادي الذي أنتمي له، أفضل كلام في الدنيا، خصوصا وأنني أنتمنى لنادٍ فعلا مفيش أفضل منه، لكن لا أحب الحديث عن أندية آخرى".

تابع ميهوب: "أحترم وجهة نظر طارق السيد، أنا لا أشجع الزمالك، لكنني أتمنى من قلبي أن يفوز الزمالك على الهلال السعودي، لأنه في الآخر نادٍ مصري".

الزمالك ضد الهلال:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره الهلال السعودي، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

ويحتضن ملعب لوسيل مباراة الزمالك والهلال، في إطار استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

ويحصل الفائز من مباراة الزمالك والهلال السعودي، على مكافأة مالية قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.