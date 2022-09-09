علاج وفحص أكثر من 2900 رأس ماشية مجانا بدمياط

أعلنت وزارة الزراعة، أنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تم تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة دمياط لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين .



‏وقال د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بدمياط وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 459 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 614 وعلاج الطفيليات الداخلية لعدد 1036 حالة وتم عمل 19 عمليات جراحية كما تم تحصين عدد 824 حاله بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي 2952 حالة