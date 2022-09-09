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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل أحمد سعد وأسعار التذاكر في زيد بارك.. اليوم

احمد سعد
احمد سعد

يحيي اليوم الفنان أحمد سعد حفلًا جماهيريًا  في حديقة زيد بارك، ومن المقرر أن يؤدي مجموعة من أبرز أغانيه في الحفل.

 

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد:

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد بـ زيد بارك عن أسعار تذاكر، وجاءت في فئة وحيدة، وبسعر 150 جنيه فقط، مما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع سعر الحفل ونال إشاداتهم.

 

ومن المقرر أن يؤدي أحمد سعد مجموعة من أبرز أغانيه في الحفل، ومنها وسع وسع التي نجحت في تحقيق مشاهدات وصلت إلى 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وأغنية اليوم الحلو ده، صدقيني، عليكي عيون، سايرينا يا دنيا، الملوك، يا مدلع.


وكانت آخر أعمال أحمد سعد هي مشاركته مؤخرا في تلحين أغنية ما تبكيش، لنجم برنامج الدوم أسامة عطية، والتي تميزت بلهجة أهل محافظة شمال سيناء، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وكتب الأغنية مصطفى ناصر، وقام بالتوزيع الموسيقي النابلسي، وميكس وماستر ومكساج خالد سند، من إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد سعد زيد بارك أسعار تذاكر حفل أحمد سعد حفل احمد سعد

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