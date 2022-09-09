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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: نسعى لإنهاء الأزمة اليمنية

صدى البلد

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، أن جولته الـ 20 إلى المنطقة تستهدف إبرام هدنة مستدامة والتوصل إلى عملية سياسية في اليمن، كما سيبحث أزمة خزان النفط "صافر".


وجدد ليندركينج - في تصريح صحفي أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، عقب لقاء أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في أبوظبي - إدانة اعتقال الحوثيين للعاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء.. داعيا إلى إطلاق سراحهم.


من جانبه، أشاد قرقاش بالدور الأمريكي والأممي في جهود تثبيت الهدنة واستدامتها في اليمن، داعيا إلى ايجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية ويوقف معاناة اليمنيين.


يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، يقوم بجولة تشمل كلا من الإمارات والسعودية وعمان، لحث الأطراف على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فضلا عن العمل على نحو عاجل ومتماسك واتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
 

اليمن الحوثيين المبعوث الامريكي السفارة الأمريكية الحوثي

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