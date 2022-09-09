عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد… مصري يحاول تهريب طائرتيّ درون في دباديب بـ برج العرب

رجال الجمارك في مطار
رجال الجمارك في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية، من إحباط محاولة تهريب 2 طائرة درون بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المتحركة وتداولها وحيازتها والاتجار فيها وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران فلاى دبى، اشتبه عادل متولى رئيس الوردية وحسن خفاجه مأمور الحركة في الراكب م ع ع مصرى الجنسية.

 

وتم تمرير أمتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال حافظ ومصطفى السيد وأحمد عبد الفتاح مأمورى الفحص وإسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتم تأكيد صحة الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

 

وبالعرض علي محمد جوده مدير إدارة الجمرك بالإنابة، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من محمد الكوانيني مأمور الحركة وعادل متولى رئيس الوردية وصبحي محمود رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وجهاد جلال رئيس قسم أمن جمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى، فتبين وجود 2 طائرة درون ماركة dji مخبأة داخل 2 دبدوب بحقيبة الراكب.

 

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 100 ألف جنيه.

 

وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٤ لسنة 2022.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بتلبس هوت شورت في البلكونة.. القبض على مسن يشير بايحاءات خارجة لجارته

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

ترشيحاتنا

محلية النواب : الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تهيئة مثالية للممارسة السياسية السليمة

بـ 88 ميدالية.. مصر تكتسح البطولة العربية الأولى لألعاب الماء

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية

وزير الصحة : وضع آلية لتحديث استراتيجية الاعتماد والجودة بالمنشآت الطبية

اكتساح أبيض.. الزمالك يتفوق في تاريخ المواجهات مع الهلال السعودي

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

كاش مايوه مفاجأة .. ميريام فارس بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ