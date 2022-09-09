شاهد… مصري يحاول تهريب طائرتيّ درون في دباديب بـ برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية، من إحباط محاولة تهريب 2 طائرة درون بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المتحركة وتداولها وحيازتها والاتجار فيها وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران فلاى دبى، اشتبه عادل متولى رئيس الوردية وحسن خفاجه مأمور الحركة في الراكب م ع ع مصرى الجنسية.

وتم تمرير أمتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال حافظ ومصطفى السيد وأحمد عبد الفتاح مأمورى الفحص وإسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتم تأكيد صحة الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبالعرض علي محمد جوده مدير إدارة الجمرك بالإنابة، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من محمد الكوانيني مأمور الحركة وعادل متولى رئيس الوردية وصبحي محمود رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وجهاد جلال رئيس قسم أمن جمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى، فتبين وجود 2 طائرة درون ماركة dji مخبأة داخل 2 دبدوب بحقيبة الراكب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 100 ألف جنيه.

وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٤ لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.