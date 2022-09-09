ضبط سبائك ذهبية مهربة مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب مجموعة من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من رأس الخيمة على رحلة طائرة خطوط شركة العربية اشتبه عبدالقوى عزوز عبدالقوى مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .



وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبدالرحيم مأمور الفحص فتلاحظ لها وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب .

وبالعرض على اكرامى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف أحمد الرفاعى و ابراهيم مصطفى مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 4 سبائك من من معدن اصفر اللون يشتبه أن تكون من الذهب بحقيبه يد الراكب ووجود 5 سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من الذهب على جسم الراكب باجمالى 9 سبائك وزن السبيكة 50 جرام باجمالى 450 جرام مرقوم عليهم 999.9

قرر مدحت عبد الصبور مدير الادارة الأولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 42 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي .

وتم التحريز بلجنة مكونة من نميرى عبدالرحمن، أحمد أمين، إبراهيم مصطفى، تحت إشراف اكرامى أحمد، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.