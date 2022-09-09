عضو بالشيوخ: دعوة السيسي لمؤتمر اقتصادي خطوة هامة لتحفيز فرص الاستثمار

ثمن النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري. قائلا إنها جاءت في وقتها تماما وتناسب التحديات المهولة التي يمر بها الاقتصاد الوطني وكافة الاقتصادات في العالم. بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وغيرها.

ونوه أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، بدعوة الرئيس إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه سيكون محطة هامة لتحديد أولويات المرحلة التي تمر بها مصر. كما يستعرض إنجازات الدولة الضخمة في شتى المجالات الاقتصادية، وما حققته سواء بزيادة الناتج المحلي أو بزيادة الصادرات للخارج وتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة.

وأردف أبو عايشة، أن دعوة الرئيس السيسي، تؤكد الرغبة في وضع حوافز إضافية للمستثمرين ورجال الصناعة والمصدرين حتى تصل الدولة للأرقام المستهدفة.

واختتم بأن مصر تعيش عصر من الإنجازات الحقيقية الغير مسبوقة، والتي تعتبر بوابة الدخول للجمهورية الجديدة في عصر السيسي. وهى الجمهورية التي تقوم على الشفافية والعدل والتنمية الشاملة، والاقتصاد القوى والتطلع للمستقبل بخطى واعدة .