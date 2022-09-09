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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشارقة يطارد الجزيرة على صدارة الدوري الإماراتي

صدى البلد

اقتسم فريقا الشارقة والجزيرة صدارة الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الجمعة بالمرحلة الثانية.

وفاز الشارقة على ضيفه بني ياس 3 /صفر واقتنص الجزيرة فوزا مثيرا من مضيفه خورفكان 4 /2.

وفي باقي المباريات فاز الوصل على مضيفه البطائح 2 /1 وشباب الأهلي دبي على مضيفه دبا الفجيرة 2 /1.

وعلى استاد الشارقة تقدم الإسباني باكو الكاسير بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 ثم أضاف الوافد البوسني الجديد ميرالم بيانيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 39 وتكفل البرازيلي لوان مارتينس بيريرا بالهدف الثالث في الدقيقة 42.

وحقق الشارقة والجزيرة الفوز الثاني على التوالي ليقتسمان الصدارة برصيد ست نقاط وظل بني ياس في المركز السادس بثلاث نقاط وخورفكان بدون رصيد في المركز الأخير.

وعلى ملعب صقر بن محمد القاسمي، قلب الجزيرة تأخره بهدف أمام خورفكان إلى فوز مثير برباعية بفضل تألق علي أحمد مبخوت الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وتقدم سالم علي إبراهيم بهدف لخورفكان في الدقيقة 45 لكن فلورين تاناسى أدرك التعادل للجزيرة في الدقيقة 47 ثم أضاف علي أحمد مبخوت الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وأدرك ايلتون بوا مورتي التعادل لخورفكان في الدقيقة 66 لكن أحرز علي أحمد مبخوت الهدف الثالث للجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 71 ثم أهدر مبخوت ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 78 قبل أن يسجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى، تقدم جيلبيرتو أوليفيرا بهدف للوصل في الدقيقة 45 لكن اناتولي بيرتراند ابانج أدرك التعادل للبطائح في الدقيقة 54 ثم عاد جيلبيرتو وسجل الهدف الثاني له وللوصل في الدقيقة 74.

ورفع الوصل رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن البطائح صاحب المركز الرابع.

 

فريقا الشارقة والجزيرة الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم البطائح شباب الأهلي دبي

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