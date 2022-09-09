ملخص وأهداف فوز الهلال السعودي على الزمالك في كأس سوبر لوسيل

فاز فريق الهلال السعودي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 1 وتوج بلقب كأس سوبر لوسيل التي أقيمت على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022.

سدد ركلات الترجيح لفريق الزمالك محمد أشرف روقا وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

فيما سجل لفريق الهلال السعودي إيجالو وسالم الدوسري ولوسيانو وكوريو.

وتعادل فريق الزمالك أمام الهلال بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من مباراة كأس سوبر لوسيل المقامة حاليا على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الزمالك والهلال السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

محمد عواد كان نجما فوق العادة وأنقذ مرماه من ستة أهداف على الأقل على مدار اللقاء فيما ظهر إبراهيما نداي بشكل مميز.

الهلال سيطر على مجريات غالبية اللقاء فى ظل اعتماد الزمالك على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات فى الخطوط الخلفية أمام سرعات المهاجمين.

وبدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبي الهلال عبر موسى ماريجا رغبة في الوصول إلى مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وفى الدقيقة الثالثة حصل موسى ماريجا على ضرة حرة- بعدما تعرض لعرقلة من حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك أمام منطقة الجزاء- سددها سالمان فرج تصل إلى موسى ماريجا الذي سددها بقوة يبعدها محمد عواد بإقتدار إلى ركلة ركنية.

وأشهر الحكم المساعد راية التسلل فى الدقيقة التاسعة ومنع هجمة واعدة وصلت إلى أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 13 فشل سيف الدين الجزيري فى إستغلال خطأ دفاعي ومرر الكرة برعونة وتمر أمام أحمد سيد زيزو الذى لم يستطع اللحاق بها.

وتصدى محمد عواد فى الدقيقة 15 إلى كرة رأسية سددها ياسر الشهراني من الجانب الأيسر وأرسل فى الدقيقة 16 أحمد فتوح تمريرة داخل منطقة الجزاء لم يستطع شيكابالا اللحاق بها ليمسكها حارس الهلال.

هدف الهلال

أحرز إيجالو في الدقيقة 17 هدف فريق الهلال فى شباك الزمالك بعدما تسلم الكرة خلف مدافعي الزمالك.

حاول أحمد فتوح فى الدقيقة 20 إختراق دفاعات الهلال إلا أن حكم اللقاء يحتسب ضده ضربة حرة ونجح حسام عبدالمجيد فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من أمام أقدام موسى ماريجا في الدقيقة 22.

وسدد إمام عاشور فى الدقيقة 27 تمر إلى جوار مرمى عبدالله المعيوف حارس الهلال السعودي ومرر زيزو رة داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافع الهلال إلى رمية تماس .

وتصدى محمد عواد حارس الزمالك إلى تسديدة قوية من سلمان الفرج في الدقيقة 30 وأحرز زيزو هدف التعادل من متابعة جيدة.

هدف زملكاوي

ونجح أحمد سيد زيزو فى إدراك التعادل فى الدقيقة 31 من متابعة جيدة لتسديدة قوية من سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليودعها الشباك

ومرر موسي ماريجا فى الدقيقة 36 كرة تصل إلى ياسر الشهراني ويسددها بقوة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

ولجأ عبدالرحمن الجاسم إلى تقنية الفيديو بعد إصطدام الكرة في جسد حمزة المثلوثي داخل منطقة الجزاء ولم يحتسب أي ركلة جزاء لصالح الهلال.

وفى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول نجح محمد عواد حارس الزمالك فى إنقاذ مرمى الزمالك بعدما تصدى لكرة خطيرة من موسى ماريغا.

وشهدت بداية مجريات الشوط الثاني الدفع من جانب فيريرا مدرب الزمالك بالثنائى إبراهيما نداى ومحمد أشرف روقا وارتكب نداي خطأ من أول لمسة ضد سالم الدوسري وحصل على بطاقة صفراء.

ونجح أحمد فتوح فى الدقيقة 52 فى إبعاد إحدى الكرات من أمام أقدام إيجالو داخل منطقة الجزاء وتصدى عبدالله المعيوف فى الدقيقة 54 لكرة طولية خطيرة فشل ابراهيما نداي فى اللحاق بها.

وفي الدقيقة 60 سدد إيجالو كرة قوية وسط مدافعي الزمالك لتمر الى جوار مرمى محمد عواد ولجأ رامون دياز فى الدقيقة 66 إلى الدفع باللاعب ميشيل بدلا من موسى ماريجا.

وأهدر سالم الدوسري في الدقيقة 67 فرصة هدف التقدم بعدما سدد الكرة بقدمه تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

تصدى محمد عواد حارس الزمالك فى الدقيقة 72 إلى تسديدة قوية من إيجالو داخل منطقة الجزاء ويمنع فرصة تسجيل هدف ثاني لفريق الهلال وتعرض بعدها حارس الزمالك إلى الإصابة وخضع إلى العلاج.

وسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى حارس الهلال السعودي فى الدقيقة 82 وحصل الجعفرى لاعب الهلال على بطاقة صفراء بعد إعاقته للاعب الزمالك إبراهميا نداي.

وغادر فى الدقيقة 84 سلمان الفرج لاعب الهلال لينزل بدلا منه لوسيانو وراوغ ابراهيما نداي دفاعات الهلال إلا أنه فشل فى السيطرة على الكرة وحصل زكريا الوردى على بطاقة صفراء فى الوقت الإضافي