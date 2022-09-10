إيمان أبو طالب: أيمن الباز أحدث نقلة فى تشخيص أمراض التوحد وسرطان الرئة

قالت الإعلامية إيمان أبو طالب ، إن العالم المصرى أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة أويفل الأمريكية قد سخر علمه لفائدة البشر وأحدث نقلة فى تقنيات التشخيص المبكر لعدة أمراض بدأها ب التوحد وسرطان الرئة .

وأضافت "أبو طالب" خلال حلقتها ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن الدكتور أيمن الباز من نوابغ الجامعة الأمريكية وأصبح بمثابة جسر أكاديمى للباحثين المصريين للحصول على منح تعليمية بالخارج .

يذكر أن الإعلامية إيمان أبو طالب استضافت بحلقتها اليوم الجمعة العالم المصرى أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة أويفل الأمريكية تحدث خلاله عن مشواره العلمى .