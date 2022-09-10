عمرو فهمي: الرسم هدية من الله ويمكن تنميتها شرط استعداد الشخص لها

قال رسام الكاريكاتير عمرو فهمى ، إن والده هو سبب تعلقه بالفن والرسم وورث عنه الموهبة الفنية حيث كان يراه فى طفولته يقوم بشراء الخرائط الفنية و الرسومات الفنية واللوحات ، لافتا إلى أن الرسم موهبة وهدية من الله ويمكن تنميتها فى حال استعداد الشخص لإيجاد الرسم .



وأضاف " فهمى " خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه شارك الصحفى أحمد رجب منذ سنوات ماضية ب كاريكاتير " فلاح الهنادوة" امتدت 3 سنوات وكانت تحمل حس ساخر وتحمل أفكارا تهم المواطن.

وتابع أن رسام الكاريكاتير لابد أن يكون متابع جيد بكافة الأحداث المحلية والخارجية وربطها ببعضها البعض حتى يستطيع تنفيذ منتج يلقى إعجاب القارئ .

