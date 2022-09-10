مقتل وإصابة 17 إيرانيا في العراق.. ماذا يحدث؟

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمصرع زائرين إيرانيين اثنين وإصابة 15 آخرين إثر حادث سير في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عجلة نقل نوع كوستر تقل زائرين إيرانيين انقلبت، فجر اليوم، في مدينة الكوت العراقية ما أسفر عن وفاة اثنين من الزائرين وإصابة 15 آخرين".

ويوم أمس الجمعة، أفاد مصدر طبي، بإصابة أربعين زائراً ووفاة اثنين آخرين شمالي العاصمة بغداد.

وكانت إيران امس ، الجمعة، قد أعلنت إغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق.



وذكرت وكالة "مهر" للأنباء ، "أعلن رئيس لجنة الأربعين سيد مجيد مير أحمدي في تصريح للتلفزيون الايراني: بسبب الأحداث المقلقة التي وقعت على حدود الشلمجة ومهران والمخاطر الجسيمة التي نشأت على سلامة وصحة الزوار، عقد اجتماع استثنائي للجنة الأربعين، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة ومحافظ إيلام ومجموعة من المسؤولين المختصين عند حدود مهران وتم مناقشة أوضاع الحدود وتحليل الأحداث".



وتابع أحمدي أنه "جرى بحث الأوضاع الراهنة خلال الاجتماع الذي عقدناه خلال زيارتنا للعراق واطلعنا هناك على مطالبة المسؤولين العراقيين القاضية بالحد من عدد الزوار الإيرانيين ومشاكل العراق".



وأوضح ميرأحمدي أن "استمرار الوضع الحالي ينطوي بالتأكيد على مخاطر جسيمة على صحة الزوار وقال إن أساس القلق هو غياب الاستعدادات والامكانيات لدى الجانب العراقي في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات على الجانب الاخر من الحدود فضلا عن ازدحام الزوار في ظل الطقس الحار".



وأفاد بأنه بعد أن "يجري اخلاء المنافذ الحدودية ودراسة الأوضاع الداخلية للعراق وسبل تنفيذ التفاهمات مع المسؤولين العراقيين لتسهيل وتوفير الأرضيات اللازمة وباقي الشروط سيجري اتخاذ القرارات حول سبل فتح الحدود وإبلاغ المواطنين بذلك فيما بعد".