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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

النجار: اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يهدف لتعظيم قيم حقوق الإنسان|فيديو

الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد النجار

قال الدكتور محمد عماد النجار ، أمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية ، إن المحكمة الدستورية المصرية نجحت في أن تسن سنة حسنة بحرصها على إقامة هذا الاجتماع ، وترتيب لقاءات دورية تضم جمعا متميزا من أنبغ العقول في قرية افريقيا ، وتجمعها نزاهة الغرض ، وتحقيق قيم العدالة والمساواة .

وأضاف الدكتور محمد عماد النجار ، خلال كلمته بمؤتمر اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية ، أن الاجتماع يهدف لـ تعظيم قيم حقوق الإنسان في القارة الافريقية التي جمعت إرادة شعوبها على التعاون على مختلف الأعراق ، والأخذ بأسباب التقدم .

وأكد أن الاجتماع غرضه التباحث حول تقديم أفضل الحلول للمشكلات التي طرأت على القارة بأكملها ، مضيفا : “ اجتمعنا اليوم الذي نحلق حوله مخصص لتبادل الخبرات ،  ونقوم بدور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الافريقية ” . 

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث انطلقت فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
 

 

اجتماع القاهرة السادس لرؤوساء المحاكم الدستورية الدكتور محمد عماد النجار توك شو الشعوب الافريقية ”

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