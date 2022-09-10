النجار: اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يهدف لتعظيم قيم حقوق الإنسان|فيديو

قال الدكتور محمد عماد النجار ، أمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية ، إن المحكمة الدستورية المصرية نجحت في أن تسن سنة حسنة بحرصها على إقامة هذا الاجتماع ، وترتيب لقاءات دورية تضم جمعا متميزا من أنبغ العقول في قرية افريقيا ، وتجمعها نزاهة الغرض ، وتحقيق قيم العدالة والمساواة .

وأضاف الدكتور محمد عماد النجار ، خلال كلمته بمؤتمر اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية ، أن الاجتماع يهدف لـ تعظيم قيم حقوق الإنسان في القارة الافريقية التي جمعت إرادة شعوبها على التعاون على مختلف الأعراق ، والأخذ بأسباب التقدم .

وأكد أن الاجتماع غرضه التباحث حول تقديم أفضل الحلول للمشكلات التي طرأت على القارة بأكملها ، مضيفا : “ اجتمعنا اليوم الذي نحلق حوله مخصص لتبادل الخبرات ، ونقوم بدور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الافريقية ” .

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث انطلقت فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

