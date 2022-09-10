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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد توقفها لمدة 25عاما ... مستشفى شبرامنت تدخل ضمن خطة التطوير

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفي شبرامنت بمحافظة الجيزة ضمن جولته لعدد من مستشفيات محافظتي القاهرة والجيزة .

وتعد مستشفي شبرامنت أحد مشروع المستشفيات الذكية التي تستلمتها وزارة الصحة لتعيد تشغيلها  من جديد ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الصحية والمستشفيات ولاسيما في المناطق الحيوية والهامة.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان أن مستشفي شبرامنت كانت متوقفة منذ ٢٥ عاما ودخلت خطة التجديد ضمن الخطة الشاملة للارتقاء بالمستشفيات ورفع كفائتها .

رافق الوزير في الجولة الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة .

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