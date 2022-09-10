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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى : اختيار الآباء لأصدقاء أبنائهم يعد خوف زائد غير مبرر

أصدقاء - أرشيفية
أصدقاء - أرشيفية

قالت الدكتورة ولاء شبانة استشارى الصحة النفسية ، إن الطباع البشرية تختلف من شخص لآخر وتعدد للذكاءات ينبعث منه تكوين الصداقات والتى تكون اهم مواصفاتها الثقة ب النفس ، الراحة النفسية .


وحذرت " شبانة " خلال استضافتها ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد من اختيار الآباء أصدقاء أبنائهم بدافع الخوف الزائد ولكن لابد ترك حرية الاختيار لأبنائهم لاختيار أصدقائهم وخاصة فى مرحلة المراهقة لتوصيل رسالة لهم أنهم أشخاص ناضجين .

وتابعت أنه فى حالة اكتشاف الآباء سوء سلوك أصدقاء أبنائهم لا يجب ذم الشخصية واختلاق حالة من الصراع مع الأبناء ولكن يجب تغليب روح النقاش والوصول إلى حل وسط مناسب .

الدكتورة ولاء شبانة مرحلة المراهقة الصحة النفسية ست الستات اكتشاف صدى البلد

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