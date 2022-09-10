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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور ختام مهرجان فينيسيا.. بث مباشر

الأسد الذهبي لمهرجان
الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا

بدأ منذ قليل، توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعد انتهاء فعالياته تمهيدا لتوزيع الجوائز. 

 

 

ختام مهرجان فينيسيا

 

ويسدل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم، الستار على نسخته الـ 79 التي استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت العديد من عروض الأفلام القوية والأحداث المثيرة منذ حفل الافتتاح الذي حضرته السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون وظهر فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية الفيديو لإلقاء كلمة. 

 

ومن المقرر أن يعلن عن أسماء الفائزين بجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم بعدما حظيت العديد من الأفلام على تحية كبيرة عقب عرضها، ونال أبطالها تصفيق لدقائق طويلة من قبل الجمهور أبرزهم آنا دي أرماس عن فيلمها "Blonde"، وبراندون فريزر الذي عاد بقوة من كبوته بفيلم The whale.

 

ويعد فيلم The Whale بمثابة عودة وإحياء لمسيرة برندان فريزر التي شهدت محطات ناجحة عديدة في الألفينات والتسعينيات، قاطعتها شائعات إصابته بالاكتئاب وتعرضه لاعتداء جنسي ودخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلات صحية.

 

ومنح جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ترحيبا كبيرا لأبطال فيلم The Banshees of Inisherin عقب عرضه العالمي الأول بحضور الممثل كولين فاريل والمخرج مارتن ماكدونا. 

 

وعاد المخرج مارتن ماكدونا إلى فينسيا لتقديم فيلمه The Banshees of Inisherin بعد نجاحه عام 2017 بفيلمه الجائز على الأوسكار Three Billboards Outside Ebbing وحظى بـ 15 دقيقة تصفيق حار وحفاوة بالغة من الجمهور.

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