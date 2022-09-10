الليلة.. مهرجان فينيسيا يسدل الستار على نسخته الـ 79 وإعلان الفائزين

يسدل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم الستار على نسخته الـ 79 التي استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت العديد من عروض الأفلام القوية والأحداث المثيرة منذ حفل الافتتاح الذي حضرته السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون وظهر فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية الفيديو لإلقاء كلمة.

ومن المقرر أن يعلن عن أسماء الفائزين بجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم بعدما حظيت العديد من الأفلام على تحية كبيرة عقب عرضها، ونال أبطالها تصفيق لدقائق طويلة من قبل الجمهور أبرزهم آنا دي أرماس عن فيلمها "Blonde"، وبراندون فريزر الذي عاد بقوة من كبوته بفيلم The whale.

يعد فيلم The Whale بمثابة عودة وإحياء لمسيرة برندان فريزر التي شهدت محطات ناجحة عديدة في الألفينات والتسعينيات، قاطعتها شائعات إصابته بالاكتئاب وتعرضه لاعتداء جنسي ودخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلات صحية.

منح جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ترحيبا كبيرا لأبطال فيلم The Banshees of Inisherin عقب عرضه العالمي الأول بحضور الممثل كولين فاريل والمخرج مارتن ماكدونا.

عاد المخرج مارتن ماكدونا إلى فينسيا لتقديم فيلمه The Banshees of Inisherin بعد نجاحه عام 2017 بفيلمه الجائز على الأوسكار Three Billboards Outside Ebbing وحظى بـ 15 دقيقة تصفيق حار وحفاوة بالغة من الجمهور.

تدور أحداث فيلم The Banshees of Inisherin في عام 1923 في جزيرة خيالية ويتتبع قصة أصدقاء مقربين يجدون أنفسهم في مأزق ويواجهون عواقب مروعة، وهو من الأعمال المرشحة بقوة لنيل جوائز.

حجزت الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت جائزة أفضل تمثيل نسائي منذ البداية عقب عرض فيلمها Tar الذي نال إشادة كبيرة أيضا، وأصبحت المنافسة بينها وبين آنا دي أرماس حديث الجميع.

يمر النجوم الليلة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي استمرت فعالياته منذ 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر، لحضور حفل الختام بعدما شهدت ليالي المهرجان احتفالات عديدة وعروض مذهلة وحفاوة كبيرة من الجمهور.

وسينتقل العديد من هؤلاء النجوم إلى كندا على الفور لحضور عرض أفلامهم في مهرجان تورنتو الذي بدأت فعالياته بالفعل منذ الخميس الماضي، ويتشارك مع مهرجان فينيسيا في الكثير من الأعمال التي تعرض بهما لأول مرة.