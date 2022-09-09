قبل ختام فينيسيا.. وفاة الملكة إليزابيث تخيم على افتتاح مهرجان تورنتو | تفاصيل

افتتحت النسخة 47 من مهرجان تورنتو السينمائي، مساء الخميس، وتستمر فعاليات في الفترة من 8 وحتى 18 سبتمبر الجاري، بحفل موسيقية في قلب المدينة الكندية، قبل يومين من ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

أخذت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا الأضواء من افتتاح مهرجان تورنتو، إلى جانب خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية الذي أدلى بظلاله على افتتاح واحد من أبرز الأحداث الفنية في العالم.

على أنغام موسيقى الروك افتتح مهرجان تورنتو فعالياته، بحضور عمدة المدينة الذي كان من أبرز الشخصيات الحاضرة لحفل الافتتاح، الذي أدلى بكلمة وصف فيها اليوم بأنه كبير ومحزن في التاريخ في إشارة إلى خبر وفاة الملكة إليزابيث.

تم تعتيم الأضواء اللامعة احتراما لوفاة الملكة إليزابيث، وتأثر الحاضرون لحفل افتتاح مهرجان تورنتو بشدة بالخبر، وذلك بعد تعطيله لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

اجتمع محبو السينما على السجادة الحمراء لليلة افتتاح مهرجان فينيسيا، التي شهدت عرض فيلم The Swimmers وهو عمل يستند إلى قصة حقيقية لفرار شقيقتين من سوريا التي مزقتها الحرب من إخراج سالي الحسيني وتشارك في بطولته كندة علوش.

منحت المخرجة الويلزية من أصل مصري جائزة TIFF Emerging Talent Award المعلن عنها سابقا، وحصلت عليها في حفل الافتتاح، إلى جانب تكريم برينداد فريزر بطل فيلم The Whale الذي حظي باستقبال كبير في مهرجان فينيسيا قبل يومين من عرضه في تورنتو.

Kicking off #TIFF22 with Netflix’s THE SWIMMERS,directed by Sally El Hosaini from a screenplay that she co-wrote with Jack Thorne.@Variety pic.twitter.com/e8GbI8NDhp — Clayton Davis - Stand with 🇺🇦 (@ByClaytonDavis) September 8, 2022

حضر حفل افتتاح مهرجان تورنتو أيضا الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، التي أنتجت فيلمها وثائقيا عن سيدني بواتيه وتايلور سويفت، التي حضرت لتقديم فيلمها All Too Well.

سيعرض أيضا في مهرجان تورنتو فيلم Weird: The Al Yankovic Story الذي يقوم ببطولته دانييل رادكليف ومن المقرر أن تحضر جينيفر لورانس لعرض فيلمها الجديد عن جندية أعيدت إلى الوطن بعدما شهدت حرب أفغانستان Causeway.