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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السويسري مارسيل كولر يصل إلى التتش بعد التعاقد رسمياً لقيادة الأهلي

السويسري مارسيل
السويسري مارسيل كولر

وصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بنادي الأهلي إلي مقر الجزيرة منذ قليل .

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.


يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الأمور الإدارية ‏والفنية، هذا ومن المقرر أن يصل كولر ومعاونوه إلى القاهرة غدًا لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ‏قادمين.. يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين.. مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.  ‏

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الإثنين القادم، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.. وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

السويسري مارسيل كولر بنادي الأهلي مقر الجزيرة محمود الخطيب للموسم الجديد

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