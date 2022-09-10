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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

40 % ارتفاعا في أسعار الطاقة والكهرباء ببريطانيا.. وهذا موعد جنازة إليزابيث الثانية

بريطانيا
بريطانيا

أكد  عادل درويش الصحفي البرلماني بمجلس العموم البريطاني، أن هناك صدمة في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية .

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وقال عادل درويش  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تحدي اقتصادي كبير  أمام الملك تشارلز خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والسلع الغذائية نتيجة الأزمة العالمية ، وهناك زيادة 40 % في الأسعار".

 

وأضاف :"  رحيل إليزابيث الثانية تصادف مع تواجد رئيسة  جديدة لوزراء بريطانيا  وهي ليز تراس".

وفاة إليزابيث 

 

وتابع عادل درويش:" وفقا للدستور في بريطانيا يكون هناك إعلان رسمي بأن تشارلز أصبح ملكا لـ بريطانيا، ومن المتوقع أن يلبس تشارلز التاج الملكي  بعد 8 أو 9 شهور من الآن  وذلك بعد العديد من الإجراءات الدستورية ".

وأكمل عادل درويش:"  سوف يصل جثمان إليزابيث  الثانية إلى البرلمان يوم الأربعاء المقبل ويزورها الشعب البريطاني كله قبل دفنها، وفي الغالب ستكون هناك جنازة رسمية وشعبية يوم الإثنين 19 سبتمبر".

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