40 % ارتفاعا في أسعار الطاقة والكهرباء ببريطانيا.. وهذا موعد جنازة إليزابيث الثانية

أكد عادل درويش الصحفي البرلماني بمجلس العموم البريطاني، أن هناك صدمة في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية .

وقال عادل درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تحدي اقتصادي كبير أمام الملك تشارلز خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والسلع الغذائية نتيجة الأزمة العالمية ، وهناك زيادة 40 % في الأسعار".

وأضاف :" رحيل إليزابيث الثانية تصادف مع تواجد رئيسة جديدة لوزراء بريطانيا وهي ليز تراس".

وفاة إليزابيث

وتابع عادل درويش:" وفقا للدستور في بريطانيا يكون هناك إعلان رسمي بأن تشارلز أصبح ملكا لـ بريطانيا، ومن المتوقع أن يلبس تشارلز التاج الملكي بعد 8 أو 9 شهور من الآن وذلك بعد العديد من الإجراءات الدستورية ".

وأكمل عادل درويش:" سوف يصل جثمان إليزابيث الثانية إلى البرلمان يوم الأربعاء المقبل ويزورها الشعب البريطاني كله قبل دفنها، وفي الغالب ستكون هناك جنازة رسمية وشعبية يوم الإثنين 19 سبتمبر".