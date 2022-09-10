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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استفسر عن صور الشهداء بالمدرجات.. كواليس زيارة كولر الأولى للأهلي |صور

زيارة كولر الأولى
زيارة كولر الأولى للنادي الأهلي

وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بـ النادي الأهلي إلى مقر الجزيرة. 

وحرص مارسيل كولر علي معاينة كل شيء داخل غرف ملابس الفريق الأول وأرضية التتش واستفسر عن صور الشهداء المتواجدة في مدرجات الملعب.

وأبدي انبهاره ببرج الجزيرة الشاهق وتساءل عنه، رغم أن زيارة مارسيل كولر إلى ملعب التتش لم تكن مدرجة اليوم ضمن برنامجه ولكنها كانت مفاجئة.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

اجتماع الخطيب وكولر

يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الأمور الإدارية ‏والفنية، هذا وكان قد وصل كولر ومعاونوه إلى القاهرة اليوم السبت، لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ‏قادمين.. يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين.. مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.  ‏

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الإثنين القادم، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.. وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

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