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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة السويس: مصرع وإصابة 15 في انقلاب سيارة على طريق السخنة

صدى البلد

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، الاجتماع الأسبوعي لرؤساء أقسام مستشفيي السويس العام، بحضور الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على المستشفى ولفيف من رؤساء الأقسام، وذلك لبحث السلبيات والايجابيات ومؤشرات الأداء لكل قسم علي حده ومراجعة تنفيذ التكليفات السابق ذكرها.

 

وخلال الاجتماع، وجه « وكيل وزارة الصحة » الشكر لفريق عمل الطوارئ علي جهودهم الكبيرة في استقبال الحالات الطارئة، مشيراً لاستقبال مستشفى السويس العام لـ 15 مصاباً من الجيزة بعد انقلاب سيارة كانت تقلهم في السابعة والنصف من صباح اليوم بطريق السخنة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص من المصابين وذلك بعد أن قام الفريق الطبي بعمل إنعاش قلب رئوي لمدة نصف ساعة ولكنها لم تستجيب، لافتاً لدعمه لأقسام الطوارئ، وجاء هذا بحضور الدكتور ربيع عبد السلام رئيس قسم العظام والدكتور أحمد الدسوقي رئيس قسم الجراحه.

 

وأكد الدكتور أحمد نوح، علي قيام الحضانات بتنفيذ عدداً من الإجراءات لتطبيق معايير مكافحة العدوي وفقاً للمعايير المعتمدة، مشيراً لقيام المستشفى بتجهيز قاعة حضانات مستقلة لحالات الولادة داخل المستشفي وقاعة لحالات الالتهابات، لافتاً لتغيير الفلاتر كل شهر وتعقييم الآلات والمناظير يومياً، مؤكداً علي عدم وجود قوائم انتظار بالحضانات.

 

وقام الدكتور وليد عبد المولي المشرف علي قسم الأطفال والحضانات، باستعراض جهود الحضانات خلال الفترة الماضية، موضحاً أن السعة التشغيلية للحضانات 35 حضانة و4 دفايات و3 كبسولات بالإضافة إلي 10 أسرة عناية مركزة للأطفال، لافتاً إلى أن معدل الدوران بالحضانة الواحدة 6 حالات شهرياً، مشيراً لاستقبال الحضانات لحالات عالية الخطورة حيث نجحت «الحضانات» بالتنسيق مع أقسام الجراحة في عمل تدخل جراحى لطفل يبلغ من العمر 10 أيام وصل للمستشفى يعاني من حالة إلتواء بالأمعاء، وتم عمل عرض جراحة فوراً لفك الإلتواء والحالة في تحسن بفضل الله، هذا بجانب  علاج عدد من حالات الصفراء الشديدة بأحدث كبسولات علاج الصفراء بالدم.

 

جاء هذا بحضور الدكتور بلال عبد اللطيف نائب مدير المستشفي والدكتور سيد حسين المشرف العام علي العنايات المركزة والدكتور محمد عزمي وكيل المستشفى وفرق عمل مكافحة العدوى والجودة والتمريض ومركز المعلومات والمدير المالي للمستشفى.

الصحة مستشفيات المستشفى السويس التنسيق

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