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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل قرص شهية

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة عشاء بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ويكون لها مذاقها الشهى بسبب ارتفاع الأسعار.

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نتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

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وتعد القرص من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل عشاء رخيص بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

قرص
قرص

مكونات عشاء رخيص

كوب إلا ربع دقيق

لبن أو ماء “حسب المتوفر”
ملعقة سمنة
رشة خميرة فورية 
رشة ملح
ربع ملعقة سكر
 

طريقة عمل قرص: 

* فى بولة وسط اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح ثم السمنة واعجنيهم جيدا.

*أضيفي اللبن وقلب الخليط حتى الحصول على عجينة ثم تترك لتتخمر وقطعى كرات وسط.

*رصى القرص فى صاج مدهون بالسمنة واتركيهم فى مكان دافئ لكي تتخمر قليلا ث أدخلى الصاج فرنا ساخنا.

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