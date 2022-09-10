إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل قرص شهية

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة عشاء بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ويكون لها مذاقها الشهى بسبب ارتفاع الأسعار.



نتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

وتعد القرص من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل عشاء رخيص بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

قرص

مكونات عشاء رخيص

كوب إلا ربع دقيق

لبن أو ماء “حسب المتوفر”

ملعقة سمنة

رشة خميرة فورية

رشة ملح

ربع ملعقة سكر



طريقة عمل قرص:

* فى بولة وسط اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح ثم السمنة واعجنيهم جيدا.

*أضيفي اللبن وقلب الخليط حتى الحصول على عجينة ثم تترك لتتخمر وقطعى كرات وسط.

*رصى القرص فى صاج مدهون بالسمنة واتركيهم فى مكان دافئ لكي تتخمر قليلا ث أدخلى الصاج فرنا ساخنا.