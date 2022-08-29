إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة طعام بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.
ونتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بمبالغ كبيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.
ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيهات للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.
ويعد الباتيه من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.
ونقدم لكم طريقة عمل باتيه بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.
مكونات عشاء رخيص:
دقيق
سمن
ماء
ذرة ملح
ملعقة صغيرة حبة بركة “حسب الرغبة”
طريقة عمل عشاء رخيص:
- أذيبي الملح فى الماء وضعيه فى بولة متوسطة وضيفي الدقيق واعجنيه جيدا حتى تحصلى على عجينة ذات قوام شريطي
- اتركي العجينة تهدأ قليلا ثم قطعيها كور صغيرة ورشي عليها السمنة من جميع الاتجاهات
- افردي العجينة بالنشابة وحتى تصبح رقيقة مثل طبقات الفطير ثم لفيها رول عدة طبقات
- رصى القطع فى صاج “ يمكن اضافة القليل من حبة البركة” وادخليها فرن ساخن حتى يكتمل نضجها وتخرج وتقدم