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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

5 جنيه
5 جنيه

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة طعام بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

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ونتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بمبالغ كبيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

 

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيهات للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

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ويعد الباتيه من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

 

ونقدم لكم طريقة عمل باتيه بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

باتيه
باتيه

مكونات عشاء رخيص:

 

دقيق

سمن

ماء

ذرة ملح

ملعقة صغيرة حبة بركة “حسب الرغبة”

 

طريقة عمل عشاء رخيص:

  • أذيبي الملح فى الماء وضعيه فى بولة متوسطة وضيفي الدقيق واعجنيه جيدا حتى تحصلى على عجينة ذات قوام شريطي
  • اتركي العجينة تهدأ قليلا ثم قطعيها كور صغيرة ورشي عليها السمنة من جميع الاتجاهات
  • افردي العجينة بالنشابة وحتى تصبح رقيقة مثل طبقات الفطير ثم لفيها رول عدة طبقات
  • رصى القطع فى صاج “ يمكن اضافة القليل من حبة البركة” وادخليها فرن ساخن حتى يكتمل نضجها وتخرج وتقدم
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