إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة طعام بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

ونتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بمبالغ كبيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيهات للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

ويعد الباتيه من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل باتيه بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

باتيه

مكونات عشاء رخيص:

دقيق

سمن

ماء

ذرة ملح

ملعقة صغيرة حبة بركة “حسب الرغبة”

طريقة عمل عشاء رخيص: