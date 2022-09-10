عضو بحزب المحافظين البريطاني : الملك تشارلز في موقف لا يحسد عليه

أكدت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، أن خطة جسر لندن كانت عبارة عن ورقة مكتوبة تسلم لرئيس الوزراء ولا تفتح إلا عند وفاة الملكة.

وأضافت “الاطرش”، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه قبل وفاة الملكة كان هناك بروتوكول ويسيرون عليه دقيقة بدقيقة حتى يضعون النقاط على الحروف.

الملك تشارلز

وتابعت: أن مجلس تنصيب الملك تشارلز يتكون من قضاة ومسؤولين عينهم قصر باكنجهام، قائلة: "تشارلز في موقف لا يحسد عليه وموت الملكة لحظة فارقة في تاريخ المملكة".

وأشارت سامية الأطرش، إلى أن الملك تشارلز أمامه مهام وتحديات عظيمة أولها الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة كما فعلت والدته وعدم حدوث أي انفصال، موضحة أن الملكة إليزابيث الثانية كانت يقظة في كل أحداث الأمة.

