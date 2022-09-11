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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إطلاق قافلة طبية بالركابية للكشف الطبي على 1173 مواطنا بالمجان

صدى البلد


أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ محافظة دمياط، استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، لتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ، تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية الركابية ،حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١١٧٣ مواطنا ، كما تم تحويل ١٨ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات،  هذا إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات،  وإجراء ٢٦٧تحليلا معملسا ، وكذلك ٢٤ فحصا بالأشعة،  والكشف على ٥٠ حالة بالسونار.

فيما أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين.

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