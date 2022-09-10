محافظ دمياط: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٠ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى تستمر حتى ٢٩ سبتمبر الجارى، مشيرة إلى أنه ومع انطلاق أولى حملات تلك المرحلة ،فقد تم إزالة ٢٠ حالة تابعة لولاية الإصلاح الزراعى والموارد المائية والرى بمركز دمياط وذلك على مساحة ٧٧٤١م ٢..

وأشارت " المحافظ " إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة ،فقد تم الإعداد المسبق بين كافة الجهات لاطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال٢٠ لتنفيذ المستهدف باسترداد حق الدولة والتصدى لأى تعد عليها .

ووجهت " محافظ دمياط " الأجهزة المعنية بتذليل أى معوقات ومتابعة أعمال الإزالة، موجهة أيضًا بعدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة اى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.