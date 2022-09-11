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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 سبتمبر.. موعد المقابلة الشفوية لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه بآداب القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد المقابلة الشفوية لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة لعام ٢٠٢٣ .

وقالت كلية الآداب جامعة القاهرة ، إن موعد المقابلة الشفوية لبرامج الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه لعام ٢٠٢٣  لقسم اللغه اليابانية و ادابها يوم الخميس الموافق ١٥ سبتمبر الجارى من الساعة الواحدة ظهرا .

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اعتماد مركز الاستشارات بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة لمنح شهادة التحول الرقمي

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جامعة القاهرة في أسبوع.. أول مؤتمر يناقش مستقبل تكنولوجيا النانو.. ومركز تدريب واستشارات كلية التمريض يحصل على الاعتماد الأمريكي

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، المؤتمر الأول للكلية بعنوان "استشراف مستقبل تكنولوجيا النانو: الرؤية والتطبيق .. معوقات وحلول" وذلك في الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتباط بالتطورات العلمية المتسارعة خاصة المتخصصة في مجال تقنية النانو بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن مجال النانوتكنولوجي يُعد أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم، وهو ما يستلزم التوعية العلمية بهذا المجال ومعرفة الضوابط والمعايير الحاكمة لاستخدامه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلي لهذه التقنية التي بدأت في اقتحام كافة مجالات الحياة الصناعية والزراعية والغذائية والتجارية والطبية والعسكرية وغيرها.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يستهدف التوعية بأهمية علم النانوتكنولوجي في مختلف التطبيقات والمجالات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور تكنولوجيا النانو في العديد من الجوانب مثل إيجاد وتطوير مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، وإيجاد حلول بديلة للتدوير والتخلص من المخلفات البيئية ومعالجة المياه والتربة، وحماية الآثار والمحفوظات عن طريق استحداث طرق الترميم والصيانة باستخدام مواد ومتراكبات نانومترية تُحقق استدامة المعالجات لمختلف المواد، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم المُستحدثات في تطبيقات علم النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ودراسة أهم المخاطر والاحتياجات والمعوقات التي تواجه علم النانو وإيجاد حلول لها.

وحصل مركز المعلومات والاستشارات بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة على الاعتماد لمنح شهادة التحول الرقمي من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الجامعة ودورها في نشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي للمجتمع الجامعي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على توفير الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بأعلى درجة من الكفاءة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي  والاستفادة من تطبيقاتها في مختلف الجوانب، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة داخل الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مركز المعلومات والاستشارات أحد مراكز تطوير الأداء الجامعي في التدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات "CUIT" لكل من طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجي.

ومن جانبه، قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن مركز المعلومات والاستشارات بالكلية حصل على هذا الإعتماد نتيجة استيفاء وتطبيق كافة متطلبات الاعتماد والمعايير التي تم تحديدها لاعتماد مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، موضحًا بدء التسجيل للحصول على دورات التحول الرقمي، والاختبارات الإلكترونية من  سبتمبر الجاري بمقر مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية بالكلية.

كلية الاداب جامعة القاهرة موعد المقابلة الشفوية برامج الدبلوم الماجستير الدكتوراه Jobs Education

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