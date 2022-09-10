للطلاب القدامي سارع للتقدم بـ المدن الجامعية بجامعة القاهرة قبل هذا اليوم

بدأت جامعة القاهرة فتح باب التقدم لطلاب الجامعة للسكن بـ المدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023 من خلال التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم ببوابة خدمات طلاب جامعة القاهرة، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التقدم للطلاب القدامى اعتبارا من الاثنين 15 أغسطس على أن ينتهي في يوم الخميس القادم 15 سبتمبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية في جامعة القاهرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة

استمارة التقديم الإلكترونية. الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قمت بتحميله بعد استيفاء أختامه. إيصال المرفقات من وصل كهرباء أو مياه أو تليفون. صورة البطاقة للطالب وولي الأمر. صورة شخصية رسمية. الفيش. صورة بطاقة الضامن.

رابط التقديم للمدن الجامعية

ويمكن التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامي والمستجدين، من خلال الضغط هنا.

جدير بالذكر أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة شهد عمليات تطوير ضخمه من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية، حيث شملت المرحلة الأولي تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وشملت المرحلة الثانية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، علاوة على رفع كفاءة معظم المباني ورفع مستواها المعماري والخدمي، ورفع كفاءة المطاعم، وجاري العمل في المرحلة الثالثة لتطوير المدن لاستكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المدن التابعة وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع اعادة تخطيط الطرق.