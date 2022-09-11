طبيب بريطاني يكشف السبب الحقيقي وراء تورم يد الملك تشارلز يوم توليه الحكم

أثارت ظهور تورم واحمرار بيد الملك تشارلز، ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي، وسط العديد من التكهنات والتخمينات حول إصابته.

وأوضح أحد الأطباء البريطانيين التفسير الحقيقي حول ما يعاني منه الملك تشارلز.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فسر الدكتور جاريث ناي، حقيقة الإصابة الظاهرة على يد الملك تشارلز بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الطبيب إن "الكثير من الظروف" يمكن أن تؤدي إلى تورم الأصابع، إلا أنه قال إن بعضها أكثر احتمالا من البعض الآخر، وأضاف أن أحد تلك الاحتمالات هو الوذم ، أو احتباس السوائل.

سبب تورم يد الملك تشارلز

وأوضح الدكتور ناي: "الوذمة هي حالة يبدأ فيها الجسم في احتباس السوائل في الأطراف ، عادة في الساقين والكاحلين ولكن أيضًا في الأصابع مما يؤدي إلى انتفاخها.

تورم يد الملك تشارلز

وأضاف أن "الوذمة حالة شائعة وتؤثر في الغالب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لأن القدرة على التحكم في السوائل مقيدة".

تم تداول صور تورم يدي ملك بريطانيا الجديد على الإنترنت منذ وفاة الملكة يوم أمس (الخميس 8 سبتمبر) عن عمر يناهز 96 عامًا في منزلها في بالمورال.