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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع توتنهام : كولر مدرب كبير..و أرفض مقارنته بـ فايلر المغرور

كولر
كولر

قال رامون فيجا، مدافع توتنهام ومنتخب سويسرا السابق، إنه سعيد بعودة مارسيل كولر للتدريب من جديد عبر بوابة النادي الأهلي.

وأضاف رامون فيجا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" أشجع النادي الأهلي وأتابع الفريق من وقت لآخر، وزاملت كولر لعدة سنوات، لعبنا سويا لمدة 8 سنوات في منتخب سويسرا ".

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وواصل :"كولر كان لاعبا مميزا ومنضبط داخل الملعب وخارجه كقائد لمنتخب سويسرا، إنه هادئ وقادر على إقناع الجميع بأفكاره، ويمتلك العقلية الانتصارية في كل المباريات منذ أن كان لاعبا".

وأردف :" كولر يحتاج أن يتعلم كيف يتأقلم سريعا مع ضغط جماهير الأهلي، منذ المباراة الأولى له مع الفريق، وذلك حتى يحقق النجاح المنتظر منه".

وتابع :"أحب الأهلي بسبب أن جماهيره دائما ماتسعى وراء الفوز في كافة البطولات والمباريات، الأهلي دائما في المركز الأول ويملك ملايين المشجعين والضغط على مدربه أمر منطقي، أخطط لزيارة النادي قريبا".

وشدد:" على الجماهير ألا تقارن بين كولر وفايلر، كولر ليس مغرورا مثل فايلر، ويعشق العمل عكس فايلر الذي رحل عن الأهلي بطريقة لا تعبر عن الشعب السويسري، لا تتوقعوا أن يقوم كولر بتصرفات رينيه فايلر المغرور مع الأهلي".

وأكد :" كولر مدرب كبير ويمتلك من الخبرات ما تفيده للعمل بشكل مميز بعد غياب عامين عن التدريب بدون أى مشاكل".

وقال أيضا :"على المستوى التكتيكي كولر أفضل من جروس، يستطيع قراءة المباراة بشكل أفضل كونه لاعب وسط سابق ويعرف كيف ينظم الفريق بشكل رائع،كولر يعرف كيف يخرج أفضل ما في اللاعبين وينظمهم بالملعب، وعقلية الفوز دائما موجودة"
 

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