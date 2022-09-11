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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي السابق : كولر يذكرني بـ مانويل جوزيه

كولر
كولر

أشاد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق باختيار السويسري مارسيل كولر لتدريب القلعة الحمراء خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بالتراضي .

وقال همام في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " مارسيل كولر حقق نجاحات عديدة في تجاربه التدريبية السابقة قبل الأهلي، وحقق الدوري السويسري مرتين مع جراسهوبرز و سانت جالين ، بالإضافة إلى كأس سويسرا مع بازل ، كما نجح على الصعيد الدولي مع منتخب النمسا في 2016 ، ولذلك فأرى أن مسيرة كولر التدريبية ناجحة بشكل كبير و جمعت بين العمل بالأندية والمنتخبات، وهو ما سيفيد النادي الأهلي بشكل كبير ، كما أنه يذكرني بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء".

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ويعلن النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل، وموعد ظهورهم في التدريبات الجماعية.

3 صفقات محلية

وأوضح النادي الأهلي، أنه سيكون من بين الرباعي، 3 صفقات محلية، إلى جانب البرازيلي برونو سافيو، لاعب فريق بوليفار البرازيلي.

اجتماع الخطيب وكولر

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا، مع السويسري مارسيل كولر، ظهر غد الأحد، داخل مقر ‏النادي في الجزيرة؛ للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكل الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة.

ويتضمن الاجتماع مناقشة معسكر الإعداد للموسم الجديد، والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل؛ لوضع النقاط فوق الحروف في كل الأمور الإدارية ‏والفنية.

مؤتمر صحفي لـ الأهلي

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر بعد غد الإثنين؛ لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر، لوسائل الإعلام.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسمين، ومعه 3 معاونين، مدرب، ومدرب أحمال، ومحلل أداء.

 

 

 

 

 

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