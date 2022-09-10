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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية، اشتعال الميركاتو الصيفي بين الأندية المصرية من أجل جلب صفقات سوبر وذلك بعد انتهاء الدوري المصري الممتاز.

 

وحرصت إدارة بيراميدز علي إعادة هيكلة الفريق قبل انطلاق الدوري المصري والمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

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ويستعرض لكم صدي أسماء الراحلين رسميًا عن نادي بيراميدز:

 

+ انتقال المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز إلي الاتحاد السكندري لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

 

+ فعل الاتحاد السكندري بند شراء إبراهيم حسن جناح نادي بيراميدز بعد انتهاء إعارته.

 

+ أعلن إدارة نادي بيراميدز رحيل أحمد أيمن منصور مدافع الفريق رسميًا بعد انتهاء عقده ليقترب من الزمالك أو طلائع الجيش.

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