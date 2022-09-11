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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القصة الكاملة وراء اعتزال الفنانة هدي رمزي الفن | فيديو

هدي رمزي
هدي رمزي

حلت الفنانة هدى رمزي، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، للحديث عن كواليس من حياتها الفنية وذكريات أعمالها الفنية.

وقالت "هدي رمزي" أن البعض قال إني تحجبت ولكني احتشمت فقط ولم أتحجب بل كنت أضع طرحة صغيرة علي شعري وتوقفت عنها منذ 20عامًا.

علاقة الشيخ الشعراوي لارتدائها الحجاب 

 

وأوضحت،:" كانت هناك أقاويل تقول إنني ارتديت الحجاب بعد أن أقنعني الشيخ الشعراوي بالاعتزال، وهذا أمر غير صحيح.

مشيرة إلي أن أقرب صديقاتها من الوسط الفني الفنانة سهير رمزي والفنانة بوسي ونورا وتجمعهم علاقة قوية جدا منذ فترة طويلة.

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على طبيعتنا.. رد صادم من هدى رمزي عن رأيها بإطلالات الفنانات بالمايوه

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هدى رمزي : نجلاء فتحي ساعدتني في دخول الوسط الفني ..فيديو

وردَّت هدى رمزي، علي تريند الست غير ملزمة، قائلة:" كلام مش منطقي، ويا ريت الست اللي عاوزة تاخد مقابل للرضاعة؛ ما تتجوزش وتريحنا منها".

وأكملت هدى رمزي: أنا شايفة إنه بقى عندنا فراغ كبير، وده سبب الأقاويل المثيرة للشفقة، مثل التي دارت خلال الأيام الماضية، متابعة: "الست ازاي مش ملزمة".

وكشفت الفنانة هدي رمزي أن لديها ابنًا يسمى حسن، وهي التي أسمته بهذا الاسم نسبة لاسم والدها، مشيرة إلى أنها تحب ابنها كثيرا لدرجة أنه يشعر بالاختناق من كثرة تعلقها به.

وأضافت أن ابنها لديه موهبة كبيرة جدا في الفن ويحب التمثيل كثيرا ويجيد الموسيقي جدا، قائلة "هو دائما يجيد كل حاجة بيعملها".

وتابعت هدى رمزي أنها دائما تشعر بالفخر بابنها، موضحة أنها كانت تصحبه في الصغر لجميع مواقع التصوير.

أسباب اعتزالها الفن 

 

وكشفت الفنانة هدي رمزي بعد غياب دام 30 عاماً، أن سبب اعتزالها للفن والبُعد عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي أسباب شخصية وليست عامة، قائلة: "أنا بحترم قوي الفنان اللي بيحترم حياته الشخصية".

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هدى رمزي: الست اللي عاوزة تاخد مقابل الرضاعة ما تتجوزش وتريحنا

وأضافت "رمزي" أنه بعد ظهور بعض مشاكل الفنانين الشخصية في الفترة السابقة أصبح الجمهور يقول "احنا مالنا بالمشاكل دي .. حاجة متخصناش" ومن أجل ذلك فهي تحترم حياتها الخاصة جدا ولا تحب أن تظهر شيئا منها.

وتابعت هدى رمزي أن الجمهور أصبح يرفض أن يعرف تفاصيل الحياة الشخصية لكل فنان وهذه من الأشياء الجيدة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وقالت هدي رمزي خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، إنها طلبت من والدها التمثيل في سن صغيرة وساعدتها في ذلك الفنانة نجلاء فتحي.

وأشارت إلي أن  أقرب فيلم إلى قلبها "بئر الخيانة" وقدمت مشهدا أمام النجم نور الشريف وضربها ضربا شديدا أدى إلى تورم وجهها لمدة ثلاثة أيام.

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