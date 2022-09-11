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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طبيعتنا.. رد صادم من هدى رمزي عن رأيها بإطلالات الفنانات بالمايوه

هدى رمزى
هدى رمزى

تحدثت الفنانة هدى رمزي عن الفرق بين ارتداء المايوهات في الماضي وارتدائه حاليا .

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر: "زمان كان اللبس  شياكة مش استعراض، وجيلنا والجيل السابق عليه كانوا بيلبسوا قصير، ويطلعوا بمايوه على البحر، بغرض إن الموقف متطلب ده، لكن مش بغرض إظهار مفاتن جسمهم".

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وتابعت: "زمان مكانوش بيقفوا بوزات - أوضاع التصوير - في الأفلام، إلا يمكن هند رستم وحاجة بسيطة في فيلم لأن الدور تطلب كده"

وعلقت هدى رمزي على إطلالات النجمات في مهرجانات السينما قائلة: "أنا ست ولما كنت أصغر محاولتش أبوز ده، ومش حابة اللبس يكون مكشوف بطريقة مبالغ فيها".

ورحبت هدى رمزي بفكرة عودتها للتمثيل بعد ابتعادها لسنوات عن تقديم أعمال فنية، وذلك من خلال دور يليق بها ويحافظ على مكانتها عند جمهورها.

سبب اعتزال هدى رمزي التمثيل

وأضافت أنها لم تعتزل بناء على نصيحة من أحد الشيوخ قائلة: "اعتزالي كان لأسباب شخصية لا أستطيع الكشف عنها، وأحترم الفنان الذي يحترم حياته الشخصية، ولا يكشف لجمهوره إلا عن أشياء يحب أن يعرفها عنه".

وتابعت: "أنا لا أمشي في سكة الشيخ قال كذا، وعمري ما قابلت الشيخ الشعراوي، وماليش علاقة بالشيوخ".

هدى رمزي ياسمين عز كلام الناس

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