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رئيس التحرير
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محافظات

حملة بحى عتاقة بالسويس لمكافحة التصحر وتجريد مخلفات البناء لتحويلها لمسطحات خضراء

صدى البلد

قامت الإدارات المختصة بحى عتاقة بالسويس اليوم بحملة تجريد وتسوية ونظافة بنطاق الحى تحت إشراف اللواء عارف البركاوى رئيس حى عتاقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس حيث قام جهاز النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والإشغالات والمرافق بالحى وبمتابعة رئيس حى عتاقة بحملة تجريد للشوارع وتسوية مخلفات البناء ونظافة بنطاق الحى وخاصة بالسلام ٢ ومدينة النور والتوفيقية والفردوس والرحاب وأحد وذلك للنهوض بمستوى التجميل بجميع التجمعات السكنية بنطاق الحى ورفع مستوى الأداء وفق المتطلبات الجماهيرية ومكافحة التصحر.

رئيس نور إني تجميل مخلفات نظافة المتابعة الميدانية محافظ السويس كاف مدين لادا السلام

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