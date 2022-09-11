اندلاع حريق في شقة بالمحلة دون وقوع إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إخماد حريق اندلعت نيرانه في بشقة سكنية بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة إثر حدوث ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغا يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة وتطاير ألسنة النيران وانبعاث أدخنة كثيفة في سماء المدينة.



كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف تحسبا بسقوط مصابين أو وفيات.



وتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة وباقي العقار، وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.