شكري: التقارير العالمية تشير إلى عدم كفاية حجم الجهد لمواجهة تهديدات المناخ

8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، تبحث أيضا في التركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.

موضوعات رئيسية يتناولها منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، والذي بدأ فعالياته صباح اليوم الأحد، ينظمه المجلس العربي للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر اتفاقية أطراف المناخ، المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، إن قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، مشيرا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات.

وأشار إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التوقيت الحالي لكونه يسلط الضوء على قضايا المياه وندرتها وعلاقة ذلك بقضايا التغير المناخي بشكلٍ عام؛ بهدف المساهمة في الإعداد الموضوعي الجاري لمؤتمر COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وألقى الوزير شكري كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أبرز فيها سعي الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 منذ اللحظة الأولى لتوليها هذه المهمة إلى أن يمثل مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، مستعرضاً رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لعدد من الموضوعات ذات الأولوية في عمل المناخ.

وأعرب الوزير شكري، عن تطلعه إلى ما سوف يسفر عنه المؤتمر من نتائج ومخرجات قيمة تسهم في تعزيز الجهود الجارية لدعم عمل المناخ على نحو يصب في صالح نجاح مؤتمر COP27 وتحقيقه للنتائج المأمولة منه.