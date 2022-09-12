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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع جامعة جنوة الإيطالية

طب أسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة

احتفلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثامنة من زمالة تطبيقات الليزر، والدفعة الثالثة من زمالتى زراعة الأسنان واستخدام تقنيات البوتوكس والفيلر العلاجية في تجميل الفم والوجه، ببرنامج الزمالة المشترك مع كلية طب الأسنان جامعة جنوة الإيطالية، بإجمالي 100 طالب في الزمالات المختلفة.

 

وفى هذا الإطار قال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تحرص بشكل كبير على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع الجامعات العالمية وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والأوربية، وذلك لتحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية التى تتمتع بها الجامعات العالمية ونقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى.

 

وأكدت الدكتورة هالة المنوفى عميد كلية الطب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تمكنت من خلال اتفاقية دولية مع جامعة جنوة الإيطالية والممتدة من عام 2014 الي الآن من تخريج ما يقرب من 450 طبيب تم تدريبهم علي أعلي مستوي لاستخدام التقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان وذلك تماشيا مع رؤية الكلية وهي تخريج طبيب قادر علي المنافسة محليا وعربيا ودوليا، موضحة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بعرس تعودت عليه، حيث يتم تخريج المشتركين في برنامج الزمالة الإيطالية كل عام والذي يضم نخبة مختارة من خريجي كليات طب الفم والأسنان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، فهو عُرس سنوي تم المشاركة فيه مع أعرق الجامعات الأوروبية وهي جامعة جنوة الإيطالية لنجني ثمار مسيرة النجاح المتواصلة.

 

وعلى هامش الحفل قامت الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وستيفانو بندشينتي عميد مركز تطبيقات الليزر بجامعة جنوة الايطالية، والدكتورة جهاد حبلي منسق جامعة جنوة الايطالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتسليم شهادات ودروع التخرج.

 

حضر حفل التخرج، الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة القاهرة، والذي أشاد بنجاح برامج الزمالات المختلفة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكد علي تميزها وتأثيرها الفعال في رفع المستوي المهني لأطبائنا في مختلف التخصصات وتأهيل خريجينا للمنافسة في سوق العمل.

كما حضر رافايلي بنتانجلو ممثلا عن المكتب الثقافي الايطالي والذي أكد حرص الملحقية الثقافية الايطالية علي تجديد بروتوكول التعاون مع كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واستمرار إقامة الأيام العلمية للتعريف ببرامج الزمالات الايطالية المختلفة وكذلك ماجيستير تطبيقات الليزر المقدم بالتعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الايطالية ومنح شهادات معتمدة من المكتب الثقافي الايطالي للحضور.

وأشاد بالدور البارز لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وحرصها الدائم علي فتح برامج جديدة و توسيع افق التعاون كل عام.

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تكنولوجيا جامعة القاهرة التعليم جامعه التكنولوجيا

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