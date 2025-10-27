ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط علامات التقارب التجاري بين واشنطن وبكين

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، حيث يتطلع المتداولون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمزيد من الأرباح وعلامات التقارب بين واشنطن وبكين.



وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مبدئيا، جلسة التداول، على ارتفاع بنسبة 0.2٪.



وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.1٪ تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي أكثر من 0.1٪، مع مؤشر داكس الألماني الذي ارتفع ايضا بنسبة 0.3٪ تقريبًا ومؤشر FTSE MIB الإيطالي تمكن من إضافة 1%.



وكانت الأسواق الإقليمية قد أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع حيث تفاعل المستثمرون مع أحدث طباعة للتضخم في الولايات المتحدة، وهي البيانات الفيدرالية الوحيدة التي تم إصدارها خلال الإغلاق الحكومي المستمر، وموجة من تقارير أرباح الشركات.



وبالنظر إلى الأسهم الفردية؛ انخفض عملاق الأدوية السويسري نوفارتيس بنسبة 0.9٪ تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة أنها ستشتري Avidity Biosciences في صفقة بقيمة 12 مليار دولار.



وكان بنك سيدبانك المدرج في كوبنهاجن من بين أكبر الرابحين، حيث ارتفع بنسبة 5.5٪ بعد الكشف عن خطط للاندماج مع المقرضين الدنماركيين Arbejdernes Landsbank و Vestjysk Bank

مع الكيان الجديد - المسمى AL Sydbank - والذي أصبح واحدا من أكبر خمسة بنوك في الدنمارك.