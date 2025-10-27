قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا.. والبحوث الفلكية تطمئن المصريين
عمرو أديب: لو استقر الوضع في السودان تقدر تأكِّل العالم
أطلق عليه 5 رصاصات.. براءة ضابط إيطالي من قتل شاب مصري
زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية
المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفل بعودة مجد الحضارة في يوم إجازة وطنية وتاريخ ثقافي يسطع من قلب الجيزة
على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح
شاهد .. ملوك على الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير
أخبار العالم

ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط علامات التقارب التجاري بين واشنطن وبكين

أ ش أ

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، حيث يتطلع المتداولون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمزيد من الأرباح وعلامات التقارب بين واشنطن وبكين.


وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مبدئيا، جلسة التداول، على ارتفاع بنسبة 0.2٪.


وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.1٪ تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي أكثر من 0.1٪، مع مؤشر داكس الألماني الذي ارتفع ايضا بنسبة 0.3٪ تقريبًا ومؤشر FTSE MIB الإيطالي تمكن من إضافة 1%.


وكانت الأسواق الإقليمية قد أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع حيث تفاعل المستثمرون مع أحدث طباعة للتضخم في الولايات المتحدة، وهي البيانات الفيدرالية الوحيدة التي تم إصدارها خلال الإغلاق الحكومي المستمر، وموجة من تقارير أرباح الشركات.


وبالنظر إلى الأسهم الفردية؛ انخفض عملاق الأدوية السويسري نوفارتيس بنسبة 0.9٪ تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة أنها ستشتري Avidity Biosciences في صفقة بقيمة 12 مليار دولار.


وكان بنك سيدبانك المدرج في كوبنهاجن من بين أكبر الرابحين، حيث ارتفع بنسبة 5.5٪ بعد الكشف عن خطط للاندماج مع المقرضين الدنماركيين Arbejdernes Landsbank و Vestjysk Bank
مع الكيان الجديد - المسمى AL Sydbank - والذي أصبح واحدا من أكبر خمسة بنوك في الدنمارك.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الأهلي

طارق قنديل: قائمة الخطيب تخطط لإنشاء فروع جديدة للأهلي خارج القاهرة

امام عاشور

غموض حول موقف إمام عاشور من المشاركة في السوبر المصري

نبيل عماد دونجا

الدردير عن إيقاف دونجا: سيدفعون الثمن

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

