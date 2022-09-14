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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحمولة 5500 طن.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة BOMAR CERES

السفينة
السفينة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد لأول مرة السفينة BOMAR CERES، والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها ١٠٧ أمتار بغاطس ٧ أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة ٣٩٩٧ طن ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل  ٥٥٠٠ طن صودا كاوية.

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وفي ذات السياق استقبل الميناء أيضاً السفينة ZAMZAM1 والتي يبلغ طولها ٩١ متراً وغاطس ٥،٦ متراً بحمولة كلية ٢١١٩ طن وذلك لتفريغ ٣٥٤٦ طن رخام.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية
فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

بورسعيد قناة السويس تداول السفن الحاويات المناولة BOMAR CERES إدارة الميناء

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