بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا| فيديو وصور

انتشر وشم الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا بعد وفاة ثاني أطول الملوك حكما في التاريخ، بعد لويس الرابع عشر، عن عمر ناهز 96 عاما، في 8 سبتمبر عام 2022م.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»، اليوم الأربعاء، فإن العديد من المواطنين البريطانيين من الجنسين تزاحموا على صالونات الوشم لرسم صور الملكة إليزابيث الثانية على أجسادهم.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا التصرف من قبل الكثير من البريطانيين يأتي تعبيرا عن مدى حزنهم الكبير على رحيل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، فأرادو أن يخلدوا ذكراها بالصورة التي يحبونها.

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا

بعد وفاتها بأيام..وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا

رسالة مؤثرة من أحد المحاربين القدامي بعد وفاة الملكة إليزابيث

وعبر سائق من المحاربين القدامي في خط قطارات الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن حزنه الشديد على وفاتها مساء الخميس الماضي برسالة مؤثرة.

وأظهر مقطع فيديو مؤثر لأحد المحاربين القدامي ونشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، إشادة شخصية قوية في حق ملكة بريطانيا.

وقال سائق من المحاربين القدامي في أحد خطوط Elizabeth Line train: «متأكد من أنكم جميعا ستنضمون إلي في لحظة تذكر سيدة وملكة رائعة، وإنه لشرف لي أن أخدم الملكة لمدة 9 سنوات في الجيش البريطاني، سيكون لشرف لي العمل على خط إليزابيث حتى يوم تقاعدي، شكرا لكم».

وتفاعل عدد كبير من متابعي تطبيق «تيك توك» مع فيديو سائق من المحاربين القدامي يشيد بملكة بريطانيا في أحد خطوط قطارها، فقال شخص: «ما قتله أثلج صدري» وقال ثانٍ: «هذا رجل محترم جداً وصادق» وتابعت ثالثة: «أتمنى أن نشكره أيضا على ما قدمه لبريطانيا».

وافتتح خط السكك الحديدية إليزابيث لاين للركاب باعتباره اسما دائما لصاحبة الجلالة في مايو 2021م بقيمة مالية عالية بلغت 18.9 مليار جنيه إسترليني.