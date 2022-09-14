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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مؤتمر المناخ القادم حدث عالمي وقبلة سياحية

النائب سيد قاسم
النائب سيد قاسم

قال النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إن قيام مصر بتنظيم واستضافة مؤتمر المناخ القادم نوفمبر 2022، يضاف إلى القدرة المصرية والدور المصري العالمي المعهود، لتنظيم مثل هذه المؤتمرات الكبرى الغير مسبوقة، مشيرا إلى أن الرهان على مصر لاستضافة مثل هذه المؤتمرات ثقة في قيادتها وقدرتها.

ونوه قاسم، في تصريح صحفي له اليوم، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك 6 كيلو مترات بخليج نعمة سيكون متاح بها "برجولات"، وأماكن للفرق المصرية تؤدى فقرات وأماكن للدراجات، خلال مؤتمر المناخ القادم، لكى يكون وجهة سياحية لمصر، وما يحدث بها من مشروعات تنموية غير مسبوقة.

وأشار وكيل سياحة البرلمان، إلى أن مصر لديها قدرات هائلة في قطاع السياحة، والدولة تقوم بكل ما لديها لمضاعفة إيرادات هذا القطاع، وزيادة العملة الصعبة منه استغلال لحالة الأمن والاستقرار في الوطن، كما أن هناك خطة تنفيذية بدأ وضعها للوصول لـ30 مليار دولار كعائد من قطاع السياحة الفترة القادم، بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى توجيهات الرئيس السيسي بالتطوير الشامل شامل لمدينة شرم الشيخ، حتى تكون مدينة خضراء ومستدامة.

وأعرب النائب سيد قاسم، عن ثقته التامة في أن تحقق قمة المناخ القادمة في مصر كامل أهدافها على صعيد المناخ والتنمية المستدامة والسياحة.

مناخ مجلس النواب الرئيس السيسي السياحة شرم الشيخ فرق لاثار

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