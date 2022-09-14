عاجل
أبرز قرارات الحكومة اليوم| إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه وطرحها للتداول.. إنشاء دار سك عملة بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب المغادرين لمصر برج إيفل يطفئ أنواره وأزمة طاقة طاحنة تعصف بأوروبا رئيس جامعة أسيوط يهنئ منتخب الفنون الشعبية لحصوله على مراكز متقدمة رئيس فرقة مزاهر الزار: قدمنا عروضنا في فرنسا وإيطاليا وسويسرا حبس عاطل وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الوحدات السكنية بدمياط الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالة طارئة.. عمان تكشف تفاصيل حريق بطائرة هندية في مطار مسقط |صور

الطيران العماني يكشف
الطيران العماني يكشف تفاصيل حريق بطائرة هندية في مطار مسقط

أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، اليوم الأربعاء، أن رحلة للطيران الهندي السريع تعرضت لعطل ونشوب حريق في أحد المحركات.

وقالت الهيئة إنه تم إجلاء جميع الركاب وسجلت إصابات خفيفة نتيجة التدافع، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي، بلاغًا عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

نجحت في استرداد أموالها.. شاهد| مودعة لبنانية تقتحم البنك وتهدد بإحراق نفسها

شخص مجهول.. شاهد| صورة الصحة العراقية على فيسبوك تثير موجة سخرية

وأصدرت الهيئة بيان توضيحيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه إن طائرة تابعة للخطوط "إنديا إكسبريس" كانت متجهة إلى مطار دلهي في الهند أصيبت بعطل ونشب حريق في أحد محركاتها قبل إقلاعها من مطار مسقط، مما تطلب إخلاء الطائرة.

 

وأضاف البيان أن عملية الإخلاء نتج عنها بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب.

 

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغاً يتعلق بوجود حالة طوارئ تخص إحدى الطائرات.

وأكدت هيئة الطيران العماني بأن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو المسافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

اخبار العالم اخبار العالم الآن الطيران العماني طائرة هندية في مطار مسقط إجلاء الركاب من طائرة عطل في طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

افصلوا عداد غاز المنزل ضروري.. تحذير شديد من البترول اليوم مساء

حقيقة إقامة مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للتأهل إلى كأس العالم

الذهب ينزف.. تراجع غير مسبوق للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار كبير في أسعار الذهب عالميا| تفاصيل

توقعات بانهيار الدولار الحقوا نفسكوا فاضل يوم واحد| ماذا سيحدث غدًا؟

مرتبك هيزيد 3% ومفيش فصل.. قانون العمل الجديد 2022 هدية لعمال مصر

حالة من الارتياح.. رد فعل نجوم الأهلي تجاه قرار كولر المفاجئ

بركاتك يا فرج عامر.. 3 منتخبات على أعتاب مونديال قطر منها مصر

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تتسلم دعوة لـ القمة العربية بالجزائر وتؤكد حضورها

سلطنة عمان تنكس الأعلام حدادا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية

انقطاع الكهرباء عن سلطنة عمان بالعاصمة مسقط

فينيسيا الخليج.. ظفار بـ سلطنة عمان طبيعة لا تقاوم

بسبب ماس كهربائي.. حريق ضخم بوسط العاصمة الأردنية عمان

انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب أول سبتمبر.. والكويت ضيف الشرف

طقس عمان .. توقعات بسقوط أمطار فى السلطنة اليوم

ترشيحاتنا

الإعدام شنقا للمتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالقليوبية

بريطانية تدهس والدتها بسيارتها الجديدة أمام المنزل.. والمحكمة تخلي سبيلها |تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-9-2022

اتجرحت.. زوج بوسي يحسم جدل شائعات الطلاق ويؤكد: ناس في العيلة مش بتحبها|فيديو

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا| فيديو وصور

روسيا تعلق على عدم دعوة بوتين لحضور جنازة الملكة إليزابيث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنت بـ100 راجل.. سالي حافظ تثير ضجة بعد اقتحامها بنك بمسدس لعبة

بدلة ممزقة.. رزان مغربي في إطلالة غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد

لقبوها بالبطلة.. 10 صور لـ سالى حافظ قبل اقتحامها البنك لعلاج شقيقتها|شاهد

أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي عند تناولها دون طهي.. احذرها

فيديو

رئيس فرقة مزاهر الزار: قدمنا عروضنا في فرنسا وإيطاليا وسويسرا

رئيس فرقة مزاهر : نحن آخر جيل والزار المصري على وشك الاندثار

مطلقتش وأبويا مش غضبان عليا.. بوسي: الناس بتشتمني من غير حاجة

مفيش حاجة هترجعني..أول منشور من طليق آيتن عامر بعد أنباء عن عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

كواعب البراهمي

ماسبيرو

مني أحمد

السنباطي فيلسوف الموسيقى

هشام عصام

البامية شوكتني لكني أحبها

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

اﻟﻤﺰﻳﺪ