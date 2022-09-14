روسيا تعلق على عدم دعوة بوتين لحضور جنازة الملكة إليزابيث

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أنباء عدم دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لحضور جنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف إنه لم يكن لدى بوتين منذ البداية أي خطط للمشاركة في الفعاليات التأبينية المتعلقة بدفن ملكة بريطانيا.

جاء ذلك ردًا على ما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مصادر تفيد بعدم دعوة روسيا وبيلاروس وميانمار لحضور جنازة الملكة إليزابيث

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون أرسل الرئيس بوتين برقية تعزية، ولم يكن لدى الرئيس أي خطط أخرى للمشاركة في الفعاليات الجنائزية والتأبينية منذ البداية".

برقية تعزية من بوتين

وكان بوتين أصدر برقية تعزية الخميس الماضي، بعد أن أعلن قصر باكنجهام بيانا أكد فيه وفاة الملكة.

وقال بوتين: "ترتبط أهم الأحداث في تاريخ المملكة المتحدة الحديث ارتباطًا وثيقًا باسم صاحبة الجلالة.. ولعقود عديدة، تمتعت بحب واحترام رعاياها، فضلًا عن مكانتها في الساحة الدولية".

وأضاف موجهًا كلمة للملك تشارلز "أتمنى لك الشجاعة والمثابرة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها".

وعقب ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي، أن بوتين لن يحضر جنازة الملكة، موضحًا أنه على الرغم من أن «الروس احترموها لحكمتها»، إلا أن حضور بوتين جنازة الملكة "غير مطروح".

ومن المقرر أن تقام جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، يوم الاثنين المقبل 19 سبتمبر.

وفي 10 سبتمبر، اعتلى الملك تشارلز الثالث نجل إليزابيث الثانية، العرش، وأصدر بوتين بيانًا عبر حساب السفارة الروسية بالمملكة المتحدة على موقع "تويتر" جاء فيه: 'أرجو أن تتقبلوا تهانئي الصادقة على توليكم العرش.. أتمنى لجلالة الملك التوفيق والصحة الجيدة والنجاح".