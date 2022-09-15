حل مشكلة نقص مياه الشرب بمنطقة كشوك عميرة بمطروح

أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح انه تم انشاء مأخذ جديد لغراب كشوك عميرة من خط المياه الساحلى القادم بمرسي مطروح للقضاء علي اي مشكلات تخص منطقتي كشوك عميرة و اطنوح مع توفير مزيد من كميات المياه لاهالي المنطقة.

واوضح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح انه نظرا لعدم وجود مياه داخل غراب كشوك عميرة مركز مطروح التابع لشركة المياه مع ارتفاع مستوي الماسورة المغذية للغراب عن مستوي المياه داخل خط المياه الرئيسي ،كان مقترح الحل قيام شركة المياه بتغيير وصلة غراب كشوك عميرة الي مستوي يضمن عدم انقطاع المياه بحيث تكون الماسورة المغذية للغراب من أسفل مستوي المياه داخل الخط الرئيسي

واضاف تم الانتهاء من أعمال مأخذ جديد لغراب كشوك عميرة ليخدم منطقى كشوك عميرة و اطنوح بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتوفير مزيد من الخدمات لاهالي مطروح مع حل المشكلات خاصة عدم استقرار ضخ المياه في عدد من القرى وبعض المناطق .