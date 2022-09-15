محافظ مطروح يكرم عددا من المتميزين رياضيا وتعليميا

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء عدد من العناصر المتميزة والموهوبين بمطروح والمحاليين للمعاش من العاملين بديوان عام المحافظة وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من وكلاء الوزارات مديرى المديريات والادارات بمطروح والمكرمون وأسرهم .

وفى كلمته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى يوم الوفاء والتكريم لأبناء محافظة مطروح المتميزين في عدد من القطاعات ..مع حصولهم على المراكز المتقدمة وإعلاء اسم محافظة مطروح عالياً ..موجها التحية لهم ولجميع المشاركين في تيسير وتذليل العقبات حتى وصولهم إلى القمة ..مع تأكيد دعم المحافظة ورعايتها لجميع العناصر الموهوبة والمتميزة والتى تزخر بها مطروح في جميع المجالات . وسعى المحافظة لخلق جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع المطروحى .

حيث كرم محافظ مطروح فريق صيادين مطروح المشاركين في المسابقة الدولية لصيد الأسماك بروسيا والذى نظمته شركة روساتوم الروسية وفوزهم ضمن المجموعات بالمركز الثانى والثالث كما كرم محافظ مطروح الطفل النابغة أنس خالد سامى السحرتى لفوزه بالمركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة اليوسى ماس القومية ، حيث استطاع ابن مطروح أن يجتاز حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق

كما كرم أصحاب المراكز الاولى في الدورات التدريبية المتخصصة بمركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مع ما توليه من إهتمام كبير لتطوير منظومة التدريب وتأهيل الكوادر البشرية ..بما ينعكس على تطوير وتحسين منظومة الأداء والعمل ليتواكب مع اهتمام الدولة ببناء الانسان و جهود الإرتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين ..

موجها الشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود الوزارة ودعمها المستمر لجهود التنمية بمحافظة مطروح ..

كما كرم محافظ مطروح خلال الاحتفالية أوائل المدرسة الفنية للتمريض مؤكدا جهود المحافظة في تخريج مزيد من الكوادر القادرة على تخفيف المعاناة وخدمة أهالى المحافظة خاصة في المجال الطبى والرعاية الصحية ،كما كرم الطالب عبد الرحمن أحمد على ..ضمن اوائل الشهادة الثانوية العامة

وخلال تكريمه للمحاليين للمعاش وجه محافظ مطروح الشكر لجميع المحالين لسن التقاعد والذين قضوا عمرهم وافنوا جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة المحافظة على مدى سنوات طويلة مع تمنياته لهم بدوام الصحة والعافية وحياة جديدة .. مليئة بالسعادة والتفاؤل .. مع تأكيد أن محافظة مطروح لا تألوا جهداً في دعم أبنائها ورعايتهم .. خاصة ذوى الخبرة والكفاءة ..