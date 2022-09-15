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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكم جديد.. إدانة مطرب عالمي بإستغلال القاصرات جنسيا وابنته أولي ضحاياه

المطرب العالمي آر
المطرب العالمي آر كيلي

أدانت محاكمة اتحادية أميركية مرة اخري المطرب العالمي آر كيلي بتهمه الاعتداء علي القاصرات واستغلالهن جنسيا بما فيهم ابنته . 

وكشفت شبكة "سي بي إس شيكاغو" التلفزيونية، أن كيلي، واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي، أدين بـ 6 من أصل 13 تهمة في المحاكمة الاتحادية.


ودانت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأميركية في شيكاغو المغني البالغ من العمر 55 عاما بعدة تهم تتعلق بالاستغلال الجنسي لطفل، وإغواء أنثى، وحيازة مواد إباحية للأطفال ، بحسب ما موقع سكاي نيوز عربية . 

وكانت قضت محكمة نيويورك الأمريكية، بمعاقبة المغني الأمريكي “روبرت سيلفستر كيلي أر أند كيلي” في اغسطس الماضي ، بالسجن لمدة 30 عاما لتدبيره خطة لإغراء مغنيين موهوبين صغار وأطفال واستغلالهم جنسيا.

وصدر الحكم بعد تسعة أشهر من إدانة كيلي بارتكاب جرائم الابتزاز والجرائم الجنسية  عقدين.

واستمعت المحكمة إلى كيفية استخدام كيلي مكانته وتأثيره لإغراء النساء والأطفال والاعتداء الجنسي عليهم.

وأدين بتسع تهم جنائية بما في ذلك تهمة الابتزاز وثماني تهم بانتهاك قانون مان الذي يحظر نقل الأشخاص عبر حدود الولاية لممارسة الدعارة.

وكان المدعون الفيدراليون قد أوصوا بأن يحكم على كيلي بالسجن لأكثر من 25 عاما نظرا لخطورة جرائمه لكن محاميه طالبوا بالسجن لمدة 10 سنوات، الحد الأدنى الإلزامي لإدانته أو أقل.

ويواجه المغني مزيدا من الإجراءات القانونية في أغسطس المقبل عندما يحاكم مرة أخرى وهذه المرة في شيكاغو بشأن صور جنسية للأطفال وتهم عرقلة.

ومن المقرر أيضا أن يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي في محاكم في إلينوي ومينيسوتا.

مطرب أغسطس سكاي نيوز نيويورك الامريكية الاستغلال الجنسي روبرت سيلفستر كيلي

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