الفلفل والزنجبيل.. حقيقة قدرة مزيج بين نوعين من التوابل في محاربة السرطان

لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول مزيج الفلفل الحار والزنجبيل يعملان على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لدراسة أجريت في كلية الطب بجامعة واشنطن، فتساعد مركبات الكابسيسين في الفلفل الحار في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

الجنزبيل

ووفقا لموقع webmd، تساعد مركبات 6-ginergol في الجنزبيل في مقاومة الجذور الحارة ويساعد المزج بين المركبين في الجنزبيل والكابسيسين على الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

في المقابل على الرغم من أن بعض الدراسات وجدت أن الفلفل يمكن أن يكون له فوائد، فإن البعض الآخر يشير إلى أن النظم الغذائية الغنية بمركبات الكابسيسين قد تكون مرتبطة بسرطان المعدة.

وتعد فوائد الفلفل الأحمر الآخرى غناه بفيتامين ج، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب تلف الخلايا وتعزز استجابة الجهاز المناعي للميكروبات ولها تأثير مضاد للالتهابات.

ويوفر فيتامين أ وبيتا كاروتين في الفلفل الأحمر، دعمًا جيدًا لرؤيتك العامة وصحة عينيك، ففيتامين أ مفيد أيضًا في دعم خلايا الجلد وشفاء الجروح وتعزيز نمو خلايا الدم البيضاء.

ويحتوي الفلفل الأحمر أيضًا على الكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام.

الفلفل الحار

وخلال فترة الدراسة، أصيبت جميع الفئران التي تلقت الفلفل الحار لغناه بمركبات الكابسيسين بسرطان الرئة، والمثير للدهشة، وفق الباحثين، أن نسبة أقل من حوالي 20 % من الفئران التي تناولوا كلا المركبين معا تراجعت لديهم فرص الإصابة بالسرطان.